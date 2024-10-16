生産者物価指数（PPI）（9月）15:00 結果-1.0% 予想-0.5%前回-0.5%（仕入・前月比) 結果-2.3% 予想-2.1%前回-1.2%（仕入・前年比) 結果-0.5% 予想-0.2%前回-0.3%（出荷・前月比) 結果-0.7% 予想-0.5%前回0.2%（出荷・前年比)