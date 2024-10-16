中国四川省三星堆遺跡の発掘現場、ＶＲでリアルに体験三星堆博物館で始まったVR没入型体験プログラムの会場。（9月27日撮影、広漢＝新華社記者/薛晨）【新華社広漢10月16日】中国四川省広漢市にある古代遺跡、三星堆（さんせいたい）遺跡に併設された三星堆博物館でこのほど、同遺跡の祭祀（さいし）坑を仮想現実（VR）で体験できるプログラムが始まった。ロケーションベースエンターテイメント（LBE）技術によって創出された物