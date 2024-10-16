小売物価指数（RPI）（9月）15:00 結果-0.3% 予想0.2%前回0.6%（前月比) 結果2.7% 予想3.2%前回3.5%（前年比) 結果2.0% 予想2.8%前回2.8%（前年比・除くモーゲージ利払い)