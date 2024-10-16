◆高校野球秋季東北大会 ▽準々決勝（１６日・ヨークいわき）花巻東２―１鶴岡東 花巻東（岩手２位）は鶴岡東（山形１位）に２―１で競り勝ち、優勝した２０２１年以来３年ぶりに４強入りした。背番号１７の１年生左腕・万谷堅心が５安打１失点と好投した。４回まで無安打と上々の立ち上がり。しかし５回は先頭に右前打を浴びると、２死一、二塁から右前適時打を許して先制された。それでもその裏、２死３塁から万谷が自