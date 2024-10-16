◆関西六大学野球秋季リーグ戦第７節３回戦大商大２Ｘ―１大経大（１６日・マイネットスタジアム皇子山）大商大が、大経大にサヨナラ勝利で６季連続２７度目（旧リーグを含む）のリーグ優勝を決めた。勝った方が優勝の大一番、０―０の９回に１点を先取された。窮地に立たされたナインだが、裏の攻撃で無死一、二塁を作り、連盟最多安打記録の更新がかかっていたドラフト１位候補・渡部聖弥三塁手（４年＝広陵）が初球を投