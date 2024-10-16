１６日の東京株式市場は売り注文が優勢だった。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比７３０円２５銭安の３万９１８０円３０銭と、５日ぶりに反落した。オランダの半導体製造装置大手ＡＳＭＬが発表した２０２４年７〜９月期の受注額が市場予想を大きく下回ったほか、米バイデン政権が半導体の新たな輸出規制を検討していると報じられたこともあり、前日の米株式市場で半導体株が急落した。この流れを東京市場も引き継ぎ、