オキサイドが３連騰している。１５日の取引終了後に発表した第２四半期累計（３～８月）連結決算は、売上高３３億９８００万円（前年同期比２．３％増）、営業損益３億９６００万円の赤字（前年同期１億１２００万円の赤字）となり、営業赤字幅が拡大したものの、６～８月期では営業利益９００万円と黒字転換しており、これを好感した買いが入っている。 光学単結晶や深紫外レーザなどの半導体事業が四半