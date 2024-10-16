SEVENTEENのメンバーが、10月14日にリリースした新曲「LOVE, MONEY, FAME （feat. DJ Khaled）」のミュージックビデオ撮影オフショットをInstagramで続々公開し、注目を浴びている。 【写真】SEVENTEENドギョムの美しい横顔 他 「LOVE, MONEY, FAME （feat. DJ Khaled）」は12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』のタイトル曲だ。 ■SEVENTEENドギョム、セクシー＆ナチュラルな両面の魅力を発揮 DK（ド