サンケイリアルエステート投資法人 [東証Ｒ] が10月16日大引け後(15:00)に決算を発表。24年8月期の経常利益は前の期比6.6％増の11億円に伸びたが、25年2月期は前期比2.8％減の10.7億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を2208円→2369円(前の期は2221円)に増額し、今期は2302円にする方針とした。 株探ニュース