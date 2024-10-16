16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ163897 -20.5 27395 ２. 日経ベア２ 13216 -16.5 295.9 ３. 野村日経平均 12243 -43.4 40670 ４. 楽天Ｗブル9603 -18.4 32400