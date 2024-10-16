今月27日の「衆院選開票速報2024」（後8・00）に伴い、女優の吉高由里子（36）が主演を務めるNHK大河ドラマ「光る君へ」（日曜後8・00）第41話の本放送（総合テレビ）は放送時間を変更。通常より50分繰り上げの午後7時10分から放送されることが16日、番組公式サイトなどで発表された。BKP4K・BSの放送時間に変更はない。放送回数は全48話。最終回は12月15日（予定）となる。「ふたりっ子」「セカンドバージン」「大恋愛〜僕を