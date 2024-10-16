パソコンおよびモバイル関連の周辺機器などを扱うエレコム（大阪市）は、キューブ型USB-AC充電器「MPA-ACW01」を2024年10月中旬に発売する。PSE認証取得、高い安全性コンパクトなキューブ型で、不使用時はプラグ部分を折りたたんで収納できる「スイングプラグ機構」を採用。自宅での充電のほか、旅行や出張など持ち運びの際に便利な仕様だ。電気用品安全法（PSE）の認証を取得済みで、USB-IFの基準に基づいた独自の信頼性試験を実