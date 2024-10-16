俳優の松本まりか（40）が15日、スタッフが運営する公式インスタグラムに登場。“新ビジュアル”が公開された。【写真】「前髪かわいい」“オン眉×姫カット”の新ビジュ・松本まりか「東海テレビ・フジテレビ系『最高のオバハン中島ハルコ〜マダム・イン・ちょこっとだけバンコク〜』への出演が解禁になりました」と報告し、1枚の写真をアップ。“オン眉×姫カット”というスタイルにした松本の、ドラマ用新ビジュアルとなっ