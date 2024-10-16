【女子旅プレス＝2024/10/16】東京・八王子の京王プラザホテル八王子では、「マツケンサンバII」の世界観をイメージした世界初のランチ＆ディナーブッフェ「マツケンブッフェで美味しくアミーゴ＆楽しもうセニョリータ オレ！ 」を、2024年11月1日（金）〜2025年1月5日（日）まで開催する。【写真】サンリオピューロランド、シナモロール主役の新アトラクションが誕生◆ハッピーでゴージャスな世界観の「マツケンサンバII」ブッフ