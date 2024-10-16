前明石市長で、弁護士の泉房穂氏（６１）が１６日に「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。選挙報道に対するもどかしさをつづった。泉氏は１６日、２７日の衆院選の特番「ＬＩＶＥ選挙サンデー超速報ＳＰ」（午後７：５８〜）に出演することを報告。「石破茂首相や野田佳彦代表ら与野党幹部や、注目候補者にズバリ生直撃とのこと。遠慮はしないつもりだ…」と決意をつづった。するとフォロワーから「投開票日にズバリ生直撃したと