YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿されたのは、食後すぐにトイレに行ってしまう子猫さんの姿です。愛らしい鳴き声と仕草に動画再生数は675万回を突破し「食べてる時の座ってる姿もぽてぽてした歩き方も何から何まで最高」「子猫ってトイレするだけでかわいいのか…かわいい」といったたくさんのコメントが寄せられています。 育ち盛りの豆大福くん まだ子猫の豆大福くんは今が大切な成長期。この日もご飯をしっかりと食べて