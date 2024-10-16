◆東都大学準硬式野球秋季リーグ戦１部▽２回戦中大２―１専大（１５日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）全日本王者・中大が延長戦を制して専大に連勝。勝ち点を手にした。中大は初回、２死三塁から４番・佐竹秀也（４年）＝県岐阜商＝の左翼への適時二塁打で先制。７回に追いつかれて試合は延長タイブレークに突入したが、１０回１死満塁の絶好機で１番・吉井愛斗（２年）＝中越＝がタイムリーを放ち勝ち越した