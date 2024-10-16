昨年12月、青森県の八戸自動車道で走行中のトラックのタイヤ2本が外れ、直撃を受けた作業員ら2人が死傷した事故で、県警は16日、自動車運転処罰法違反の疑いで元運転手を、業務上過失致死傷の疑いで整備担当者ら2人を書類送検した。