岡山県倉敷市内を走行中の電車で、通学途中の女子高校生に卑猥な行為をしたとして、男が逮捕されました。 岡山県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、岡山県井原市に住む県南部の私立大学職員の男（29）です。 警察によりますと、男はきょう（16日）午前8時すぎ、倉敷市内を走行中の電車の中で、通学途中の女子高校生のお尻をさわるなど卑猥な行為をしたとして現行犯逮捕されました。 警察は昨日（15日）女子高校生か