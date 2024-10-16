NHKの稲葉延雄会長が16日、東京・渋谷の同局で定例会見に出席。NHKのラジオ国際放送などの中国語ニュースで中国籍の外部スタッフが、沖縄県・尖閣諸島を「中国の領土」などと原稿にない発言をした問題を巡り、9月10日に引責辞任した傍田賢治前理事がメディア総局のエグゼクティブ・プロデューサーとして再雇用されていたことについて言及した。傍田氏は契約職員としての再雇用で、辞任から1週間後の9月17日付。今回の再雇用は