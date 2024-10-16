グレープストーンは10月22日から11月4日まで、人気キャラクター“ちいかわ”とコラボした「ちいかわバナナプリンケーキ」を「池袋駅 イベントステーション池袋南通路」で販売する。【関連記事】「ちいかわベーカリー」10月29日オープン、原宿･東急プラザ表参道でパン･グッズを販売、事前予約受付を開始「ちいかわ」はイラストレーターのナガノ氏がX(旧Twitter)で連載する漫画作品。正式名称は「ちいかわ なんか小さくてかわいいや