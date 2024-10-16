ニュース番組『ABEMA Prime』が、平日21時より「ABEMA NEWS チャンネル」にて生放送されている。【関連写真】パートナーへの隠し事について考える山崎怜奈、ほか番組カット14日（月）の放送では、「新人に何かを教える時に『1回教えたよね？』を言うやつは人に教えることに全く向いてないし、新人潰し」というXの投稿に対し、「わざわざ言わなくていいし、圧かけちゃダメ」「新人が質問しづらい空気になるし逆効果」など賛同する声