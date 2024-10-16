橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第13回が16日（水）に放送された。【写真】『おむすび』第13回【5点】まだ自分の本当の夢を見つけられず悩んでいる結（橋本環奈）。口では「農家を継ぐ」「平和に暮らす」と言いながらも、いつも表情は曇りがちだ。第13回では、風見先輩（松本怜生）が自分の好きなことを見つけキラキラしている姿を見て、結も多少なりとも影響を受けたようだ。風見先輩が