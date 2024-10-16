北朝鮮国営の朝鮮中央通信は16日、韓国から首都・平壌上空へのドローン侵入に反発し、140万人の青年が軍への入隊・復帰を志願したと伝えた。同通信によれば「金日成総合大学（平壌）、金策工業総合大学（同）、平北工業大学（平安北道）、桂応相沙里院農業大学（黄海北道）など全国の各大学でも、除隊軍官、除隊兵士をはじめとする多くの青年大学生が無分別にのさばる戦争狂に本当の戦争の味、砲火の味を見せる決意を披歴した」と