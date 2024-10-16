中国陝西省の麟法高速道路が全線貫通麟法高速道路の全景。（ドローンから、天津＝新華社配信）【新華社天津10月16日】中国交通インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中国鉄建投資集団が投資、建設する陝西省宝鶏市の麟遊県と扶風県法門鎮法門寺を結ぶ「麟法高速道路」で12日、同高速道路で最長のトンネル、野河山トンネルの右ルートが無事貫通し、同高速道路が全線貫通した。中国陝西省の麟法高速道路が全線貫通麟法高速道路野河