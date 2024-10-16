フィギュアスケート女子で世界選手権3連覇中の坂本花織（24＝シスメックス）が、16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。今後の目標について語った。グランプリシリーズのカナダ大会と日本大会に出場予定の坂本に、司会の黒柳徹子から「新プログラムで『タンゴ』に挑戦なさるんですって？どんな気持ちですか？」と質問が飛ぶ場面があった。「競技で『タンゴ』をやるのが初めてなので、どういう