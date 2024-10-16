9月24日に引退会見を行い“ぽちゃモデル”転身などを発表した、空手の16年世界選手権組手女子68キロ超級王者で、21年東京五輪代表の植草歩（32）が16日までに自身のインスタグラムを更新。モデル姿を披露した。引退会見で「日本初のぽっちゃり女子向けファッション誌『ラ・ファーファ』のモデルを務めること」を発表した植草は「@lafarfa_jpのイベントに参加してきました！色々なたくさんの洋服があって魅力的でしたまだまだ