自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、政治資金規正法違反の罪に問われた旧安倍派事務局長で会計責任者の松本淳一郎被告（77）を、禁錮3年、執行猶予5年とした東京地裁判決が確定したことが16日、分かった。