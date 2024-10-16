しまむらが、7人組グローバルガールズグループMADEINとのスペシャルコラボレーションを実施する。MADEINは、Kep1erとして活躍した坂本舞白、カン・イェソ、LIMELIGHTのミユ、スヘ、ガウン、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」で活躍した阿部和、斉藤芹菜で結成されたグループ。グループ名には、ほとんどのメンバーがオーディション番組を通じてデビューまでしたことをきっかけに、ファンの愛で作られた