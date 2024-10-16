【光州聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のメンバーで兵役中のＪ−ＨＯＰＥ（ジェイホープ）さんの日本ファンらでつくる「ＨＯＰＥ―ＦＵＬＬＰＬＡＣＥ」は１６日、Ｊ−ＨＯＰＥさんの出身地である南部・光州市北区にモニュメントを設置し、児童福祉に取り組む団体「緑の傘子ども財団」に奨学金約４００万ウォン（約４４万円）を寄付すると明らかにした。１８日に同区の南道郷土料理博物館前に設置され