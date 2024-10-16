第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）の予選会が１９日、東京都立川市で行われる。５年ぶりの本戦出場を目指す筑波大は今季から新たに就任した木路（きじ）修平監督の下、激しいチーム内競争を乗り越えてきた。本番を間近に控えた伝統校の姿に迫った。（伊能新之介）１０日、同大の陸上競技場で、予選会にエントリーされた１４人が大会前最後の集団走に臨んだ。３キロを９分で走った後に２キロを