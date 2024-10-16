米ＮＦＬが２０２８年のスーパーボウルをジョージア州アトランタで開催すると発表した/Robin Alam/ISI Photos/Getty Images/File（ＣＮＮ）米プロフットボールＮＦＬは１５日、リーグの年間王者を決める２０２８年の第６２回「スーパーボウル」をジョージア州アトランタで開催すると発表した。試合が行われるメルセデス・ベンツ・スタジアムはアトランタ・ファルコンズの本拠地。ファルコンズのオーナーのアーサー・ブランク氏は声