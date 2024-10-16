◆第７７回秋季全道高校野球大会▽１回戦北照９―１帯広工＝７回コールド＝（１６日・プレド）北照が帯広工を７回コールドで下し、１２年ぶりの優勝に向けて好スタートを切った。打線が足と小技を絡めながら１０安打で９点を奪うと、最後は３番手・中谷嘉希（１年）が締めて２回戦進出を決めた。８点リードの７回。１年生右腕の剛球に球場がどよめいた。「（硬い土のマウンドが）すごい投げやすかった」と、１４０キロ台中