[１５日 ロイター] - ドイツの首都ベルリン近郊にある米電気自動車（ＥＶ）大手テスラ工場の生産能力倍増計画に関連し、地元環境当局が１５日、新たな大規模施設の建設を承認した。これを受け、同社は３段階の拡張計画に着手することになり、貯蔵施設、バッテリーセル試験ラボ、物流エリアのインフラ建設などが可能となる。テスラは２２年から稼働する同工場の生産能力を年間５０万台から１００万台に増やす計画で、実現すれば