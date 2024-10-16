日本時間午後３時に９月の英消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比１．９％上昇、コアの大方の予想が前年比３．４％上昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の２．２％上昇、３．６％上昇から鈍化するとみられている。１日に英小売協会（ＢＲＣ）から９月の英小売店頭価格指数が発表されており、前年比のマイナス幅が前月から拡大し、予想から下振れした。９月の英消費者物価指数も予想を