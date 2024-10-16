東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【NZ】 消費者物価指数（第3四半期）06:45 結果0.6% 予想0.7%前回0.4%（前期比) 結果2.2% 予想2.2%前回3.3%（前年比) ※要人発言やニュース 【日本】 安達日銀審議委員（※ハト派寄り） 金融政策が正常化プロセスに入る条件は既に満たしていると考えている 段階的に政策金利を引き上げていった方が、よりスムーズな金融政策の正常