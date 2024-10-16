中国の農産物貿易額、１〜９月は４・３％減梅製品の輸出企業で検査をする広東省汕頭税関の職員。（汕頭＝新華社配信）【新華社北京10月16日】中国の食品業界団体、中国食品土畜輸出入商会が15日に発表した1〜9月の農産物貿易額は前年同期比4.3％減の2386億9千万ドル（1ドル＝約149円）となった。うち輸出は1.9％増の734億7千万ドル、輸入は6.9％減の1652億2千万ドルだった。貿易収支は917億4千万ドルの赤字で、赤字幅は12.9％縮