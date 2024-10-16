中国、極軌道衛星「千帆極軌０２組」の打ち上げ成功15日、太原衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征6号改」。（太原＝新華社配信/鄭逃逃）【新華社太原10月16日】中国は15日午後7時6分（日本時間同8時6分）、複数の極軌道衛星からなる「千帆極軌02組」を搭載した運搬ロケット「長征6号改」を山西省の太原衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。中国、極軌道衛星「