度が入ってない!?来日したスウェーデン人漫画家が驚いた日本のオシャレアイテム外国人が間違いやすい？北欧女子が使う日本語の友達ことば／北欧女子オーサが見つけた日本の不思議（1）日本で活動するスウェーデン人漫画家のオーサ・イェークストロムさん。子ども時代に日本のアニメに触れ、念願の初来日は2003年。その後日本語学校に通うための長期滞在などを経て、2011年に日本への移住を果たしました。電車やコンビニで触れた便