お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹（56）が、15日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（火曜深夜2・35）に出演。アシスタントの竹崎由佳アナウンサーも絶句する「人生最大の赤っ恥事件」を披露した。ゲストは出演せず、アンケートの回答をもとにさまぁ〜ずが2人でトークをする同番組。“紙ゲスト”の俳優・藤木直人への質問を前に「いっぱいあったよ。恥ずかしかったこと…」と大竹が自らの「赤っ恥事件」を語り始めた