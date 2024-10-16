フィギュアスケート女子で世界選手権3連覇中の坂本花織（24＝シスメックス）が、16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。救急搬送された“事件”を明かした。オリンピックの初出場となった18年平昌冬季五輪。司会の黒柳徹子から「救急車で運ばれたことがあるんですって？」と質問される場面があった。「団体戦が終わって、夕方に練習があって。その練習までの間に凄いお腹痛いなって思ってから