女優の志田未来（31）が16日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかなピンク色のワンピース姿を披露した。志田は「みらいのとりっぷ」とつづり、旅行中のオフショットをアップ。華やかなピンク色のワンピースに身を包んだ自身の最新ショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「未来ちゃんめちゃめちゃお似合い素敵すぎ」「背景の壁とお花もピンクで素敵なお写真ですね」「人類のピンクの最高到達点」「ピンクのイメージ