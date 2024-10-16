お笑い芸人の ぢゃいこさん が13日、自身のSNSを更新。パリ五輪の陸上女子やり投げで金メダルを獲得した北口榛花さんとの２ショット写真を公開しました。 【写真を見る】【北口榛花】そっくり？北口選手のモノマネ芸人・ぢゃいこ 悲願の２ショットに号泣ぢゃいこさんは 北口選手のモノマネを持ちネタとしていて、13日は北海道の旭川市で北口選手の「凱旋パレード」が行われていました。自身のSNSで同じポーズをする２ショット