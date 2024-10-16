[ブダペスト １５日 ロイター] - 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は１５日、汚職防止措置に関する協議のため「国際商取引での贈賄に関する作業部会」が１６、１７の両日に予定していたハンガリーへの高官レベルの派遣を中止すると発表した。ＯＥＣＤによると、同作業部会の高官レベル派遣が中止されるのは過去に例がない。ハンガリー政府は長期間にわたり、従来の汚職防止勧告に従って目に見えて分かる対応ができていないことか