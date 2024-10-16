タレントの加藤綾菜さん（36）が、2024年10月13日にインスタグラムで、髪色を変えたことを報告。夫の「ザ・ドリフターズ」加藤茶さん（81）にも褒められたと明かした。「清潔感がある艶がある女性が目標」綾菜さんは「秋だし一気に髪色暗くしたよカラー変えるだけで一気に肌が白く見える」と報告し、自撮り写真を投稿。カラーについて、「グレージュベースに新色のルーシッドグリーンが入ってます」と説明した。「カトちゃんに『