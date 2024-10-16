Giuseppe FonteAlvise ArmelliniAngelo Amante[ローマ １５日 ロイター] - イタリアのメローニ首相は１５日、今後３年間の予算案承認を受け、国内の銀行や保険会社から３５億ユーロ（３８億１０００万ドル）を徴収する計画だと明らかにした。メローニ氏はＸへの投稿で、徴収した資金は国民保健サービスや低所得者世帯などの予算に充てられると述べた。当局者は以前金融セクターへの課税について、経営陣のストックオプショ