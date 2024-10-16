Alexandra UlmerRachael Levy[１６日 ロイター] - 米富豪イーロン・マスク氏が７─９月の３カ月間で、大統領選の共和党候補であるトランプ前大統領寄りの特別政治活動委員会（スーパーＰＡＣ）「アメリカＰＡＣ」に約７５００万ドルを献金していたことが、１５日に開示された連邦選挙委員会（ＦＥＣ）提出書類で明らかになった。アメリカＰＡＣは激戦州の有権者獲得に重点を置いており、３カ月間に約７２００万ドルを支出。これ