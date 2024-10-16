Daniel Wiessner[１５日 ロイター] - 米国の労働関係法の施行機関である全米労働関係委員会（ＮＬＲＢ）は１５日、２０２４会計年度（２０２３年１０月─２４年９月）に労働組合結成のための従業員投票申請件数が３２８６件となり、前年度より２７％増えたと発表した。バイデン政権が発足した２１年度から２倍超となった。長らく労組がなかった業界で全国的に組織化が急増したのが一因。労組は多くの場合、ＮＬＲＢが監督する