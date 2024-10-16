腰痛でベンチを外れていた巨人・川相昌弘内野守備コーチが、１６日のＣＳファイナルステージ初戦・ＤｅＮＡ戦（東京ドーム）から復帰することになった。川相コーチはシーズン終盤に腰を痛めて９月２５日のＤｅＮＡ―巨人戦（横浜）から戦列を外れ、鈴木尚広２軍外野守備兼走塁コーチが代理で一塁のベースコーチを務めていた。ＮＰＢは１６日に、鈴木コーチが２軍外野守備兼走塁コーチに復帰すると発表した。