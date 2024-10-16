Helen Reid[１５日 ロイター] - 独スポーツウエア大手アディダスは１５日、通期業績予想を上方修正した。上方修正は今年３度目。第３・四半期の業績が予想を上回ったことや、「サンバ」や「ガゼル」などのスニーカー需要が追い風となりブランドに勢いがあることを理由に挙げた。ビョルン・グルデン最高経営責任者（ＣＥＯ）は２年前に米ラップ歌手のＹｅ（イェ）（旧名カニエ・ウエスト）と決別して、収益性の高いスニーカーブ